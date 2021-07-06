جدة - نرمين السيد - وفى تغريدة عبر "تويتر"، أوضحت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية أن الفريق أول كارتر قال خلال اجتماع عسكرى انعقد فى بريطانيا، بمشاركة رؤساء أركان 9 دول عربية، إن "بريطانيا على أهبة الاستعداد للوقوف إلى جانب شركائها فى الخليج للتصدى للتهديدات المشتركة لأمن المنطقة والأمن العالمى".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجيش البريطانى: مستعدون لمساندة شركائنا فى الخليج والتصدى للتهديدات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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