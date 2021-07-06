الفلبين تعلن العثور على الصندوق الأسود لطائرة الجيش المنكوبة

جدة - نرمين السيد - أكد قائد الجيش الفلبينى سيريليتو سوبيجانا، اليوم الثلاثاء، أن سلطات بلاده عثرت على الصندوق الأسود الخاص بالطائرة التابعة لسلاح الجو، والتى تحطمت فى مطلع الأسبوع، وأدت إلى مقتل أكثر من 50 شخصًا.





وفى تصريحات لوكالة "رويترز" الإخبارية، قال سوبيجانا، إن الطيار الذى كان متمرسا فى قيادة الطائرة، وهى من طراز سى-130، كان من بين الذين لقوا حتفهم أثناء تحطمها فى جزيرة جولو. وأشار قائد الجيش الفلبينى، إلى أن الصندوق الأسود الذى تم العثور عليه، أمس الإثنين، سيتيح للمحققين الاستماع إلى محادثات الطيارين وطاقم الطائرة قبل التحطم.

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