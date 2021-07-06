“أعرف” شروط التقديم في وظائف الحرس الملكي على رتبة عريف فني لخريجي الثانوية وطريقة التسجيل

أعلن معهد الإدارة العامة بالتعاون مع الحرس الملكي عن عقد عدة برامج إعدادية تسبق وظائف الحرس الملكي ضمن مشروع التوظيف المبتدأ بالتدريب، والذي يسعى لتأهيل الكوادر السعودية المتميزة للالتحاق بالوظائف في القطاعات الحكومية العسكرية والمدنية، وأعلن أن البرامج التي سيتم الإعداد لها هي ” برنامج برمجة الحاسب الألي، السكرتير التنفيذي، إدارة سلاسل الإمداد”، وحددت مبلغ مكافأة شهري للطالب يقدر ب 1000 ريال سعودي شهرياً، بالإضافة إلي تأمين طبي للمتدرب بالعلاج في المستشفيات التابعة للقوات المسلحة، وحددت شروط عامة للتقديم هي كما يلي.

الشروط العامة للتقديم في وظائف الحرس الملكي

كافة الوظائف العسكرية لابد أن يكون المتقدمين لها من أصحاب الجنسية السعودية، الغير محكوم عليهم في أي قضايا تخل بالشرف والأمانة، وكذالك الوظائف العسكرية تتطلب شاب يتمتع بصحة جيدة تمكنه من تأدية عمله بكفاءة، وكذالك الحصول على الشهادات المناسبة للوظائف، واختيار كافة الاختبارات المقررة من قبل لجنة القبول.

موعد فتح التسجيل للتسجيل في وظائف الحرس الملكي

أوضح معهد الإدارة العامة في الإعلان الذي نشره عبر حسابه الرسمي على تويتر، أن التسجيل سوف يكون متاح عبر بوابة البرامج الإعدادية بمعهد الإدارة العامة، بداية من يوم الأحد 2021/07/04 ولم يحدد الإعلان موعد لغلق باب التسجيل.

ألية التسجيل على وظائف الحرس الملكي

رابط التسجيل في الوظائف

يتم التسجيل عبر رابط ipa.edu.sa وهو البوابة الإعدادية بمعهد الإدارة العامة، عن طريق أتباع الخطوات المذكورة في شرح الفيديو السابق، وفيما يلي مميزات الالتحاق بالحرس الملكي للمتدربين في البرامج الإعدادية.

يرأس الحرس الملكي ويتولى القيادة العليا للحرس الملك سلما بن عبد العزيز. يتولى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان منصب وزير الحرس الملكي. يتولى الفريق أول / سهيل بن صقر المطيري منصب القائد العام للحرس الملكي السعودي. يبدأ الالتحاق في الحرس الوطني من سن 18 عام فأكثر. تأسس الحرس الملكي عام 1930 ميلادي وشعاره ” الله ثم الملك والوطن. يوجد مقر القيادة العامة للحرس الملكي في العاصمة الرياض.

الحصول على مكافأة شهرية تقدر بألف ريال سعودي شهرياً طوال مدة البرنامج. التأمين الطبي المتميز والعلاج في أفضل المستشفيات التابعة للحرس الملكي والقوات المسلحة السعودية. التعيين عقب نهاية التدريب في الحرس الملكي برتبة عريف فني والحصول على راتب متميز ومميزات العمل. تضاف فترة الدراسة والتدريب إلي فترة الخدمة العسكرية بالإضافة إلي توفير السكن المناسب طوال فترة التدريب. راتب متميز وفرصة للترقي في الوظيفة وفق اللوائح المنظمة في هذا الشأن والتي تحكم الترقيات بمؤسسة الحرس الملكي.

رتب وبيانات وأرقام خاصة بالحرس الملكي السعوديمميزات الالتحاق في الوظائف المطلوبة