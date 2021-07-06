رابط برنامج ساعد للباحثين عن عمل لحملة الثانوية العامة فما دون وزارة الموارد البشرية my.gov.sa

رابط برنامج ساعد من الروابط الهامة بالمملكة العربية السعودية، حيث وفرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية موقع إلكتروني لتسجيل الباحثين عن عمل، من الحاصلين على مؤهل الثانوية العامة فما دون، وخلال الساعات الأخيرة تزايد البحث عن هذا الرابط بالتزامن مع قُرب التقديم لوظائف الحرس الوطني، نظراً لاعتبار التسجيل على البرنامج لحملة الابتدائية والثانوية شرط أساسي للتقديم على الوظائف الحكومية والعسكرية، وحرصاً منا على أهمية الموضوع نعرض عليكم تفاصيل التسجيل، والرابط الرسمي الذي خصصته وزارة الموارد البشرية للتمكن من الحصول على وظائف وقت الإعلان عنها.

الدخول على الموقع الإلكتروني “my.gov.sa“.

الضغط على بدء الخدمة بأعلي الشاشة.

لتظهر صفحة الدخول عبر مسار “eservices.masar.sa“.

اختيار طلب تسجيل متقدم جديد.

إدخال بيانات الاتصال.

كتابة بيانات المؤهل العلمي.

رابط التسجيل في برنامج ساعد للباحثين عن عمل “الابتدائية، الثانوية”

برنامج ساعد

هو برنامج مخصص للوظائف المساندة، توفره وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لحملة شهادة الابتدائية أو الثانوية، ويهدف لتسجيل بيانات الراغبين في التوظيف بمختلف الوظائف الحكومية، للتمكين من الحصول على الوظائف وقت الإعلان عنها وترشيح من يمتلك الكفاءة والخبرة اللازمة للالتحاق بالوظيفة المطلوبة، ويعتبر هذا البرنامج تطبيق عملي لتوفير الوقت والمجهود في البحث عن وظيفة، وتفعيل النظام الرقمي الذي تنتهجه حالياً المملكة العربية السعودية في تقديم مختلف الخدمات للمواطنين.

نظام ساعد نظام جدارة يوفر وظائف لحملة الابتدائية وشهادة المتوسط والثانوية توفير وظائف لحملة الدبلوم بعد الثانوية، الدبلوم بعد الجامعة، حملة شهادة البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه الوظائف التي يتم إتاحتها على بند الأجور للمستخدمين والمستخدمات الوظائف التعليمية والصحية والإدارية شروط التسجيل على برنامج ساعد أن يكون المتقدم للتسجيل سعودي الجنسية.

يكون من الحاصلين على شهادة الابتدائية أو المتوسط أو الثانوية.

أن يكون عمر المتقدم أقل من 45 عام.

يكون من الباحثين عن وظائف ولم يلتحق بأي وظيفة وقت التسجيل.

ألا يكون مفصولاً من الخدمة المدنية.

قدرة المتقدم على أداء مهام الوظيفة التي سيلتحق بها.

أن يكون حسن السيرة والسمعة.

أن لا يكون قد حكم عليه في قضية مخلة بالشرف والأمانه أو بحد شرعي. شروط التسجيل على برنامج ساعد

الاختلاف بين نظام ساعد ونظام جدارة للتوظيف