رابط برنامج ساعد للباحثين عن عمل لحملة الثانوية العامة فما دون وزارة الموارد البشرية my.gov.sa

رابط برنامج ساعد من الروابط الهامة بالمملكة العربية السعودية، حيث وفرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية موقع إلكتروني لتسجيل الباحثين عن عمل، من الحاصلين على مؤهل الثانوية العامة فما دون، وخلال الساعات الأخيرة تزايد البحث عن هذا الرابط بالتزامن مع قُرب التقديم لوظائف الحرس الوطني، نظراً لاعتبار التسجيل على البرنامج لحملة الابتدائية والثانوية شرط أساسي للتقديم على الوظائف الحكومية والعسكرية، وحرصاً منا على أهمية الموضوع نعرض عليكم تفاصيل التسجيل، والرابط الرسمي الذي خصصته وزارة الموارد البشرية للتمكن من الحصول على وظائف وقت الإعلان عنها.رابط التسجيل في برنامج ساعد للباحثين عن عمل “الابتدائية، الثانوية”
- الدخول على الموقع الإلكتروني “my.gov.sa“.
- الضغط على بدء الخدمة بأعلي الشاشة.
- لتظهر صفحة الدخول عبر مسار “eservices.masar.sa“.
- اختيار طلب تسجيل متقدم جديد.
- إدخال بيانات الاتصال.
- كتابة بيانات المؤهل العلمي.
هو برنامج مخصص للوظائف المساندة، توفره وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لحملة شهادة الابتدائية أو الثانوية، ويهدف لتسجيل بيانات الراغبين في التوظيف بمختلف الوظائف الحكومية، للتمكين من الحصول على الوظائف وقت الإعلان عنها وترشيح من يمتلك الكفاءة والخبرة اللازمة للالتحاق بالوظيفة المطلوبة، ويعتبر هذا البرنامج تطبيق عملي لتوفير الوقت والمجهود في البحث عن وظيفة، وتفعيل النظام الرقمي الذي تنتهجه حالياً المملكة العربية السعودية في تقديم مختلف الخدمات للمواطنين.الاختلاف بين نظام ساعد ونظام جدارة للتوظيف
|نظام ساعد
|نظام جدارة
|يوفر وظائف لحملة الابتدائية وشهادة المتوسط والثانوية
|توفير وظائف لحملة الدبلوم بعد الثانوية، الدبلوم بعد الجامعة، حملة شهادة البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه
|الوظائف التي يتم إتاحتها على بند الأجور للمستخدمين والمستخدمات
|الوظائف التعليمية والصحية والإدارية
- أن يكون المتقدم للتسجيل سعودي الجنسية.
- يكون من الحاصلين على شهادة الابتدائية أو المتوسط أو الثانوية.
- أن يكون عمر المتقدم أقل من 45 عام.
- يكون من الباحثين عن وظائف ولم يلتحق بأي وظيفة وقت التسجيل.
- ألا يكون مفصولاً من الخدمة المدنية.
- قدرة المتقدم على أداء مهام الوظيفة التي سيلتحق بها.
- أن يكون حسن السيرة والسمعة.
- أن لا يكون قد حكم عليه في قضية مخلة بالشرف والأمانه أو بحد شرعي.
الوسوم
رابط برنامج ساعد من الروابط الهامة بالمملكة العربية السعودية، حيث وفرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية موقع إلكتروني لتسجيل الباحثين عن عمل، من الحاصلين على مؤهل الثانوية العامة فما دون، وخلال الساعات الأخيرة تزايد البحث عن هذا الرابط بالتزامن مع قُرب التقديم لوظائف الحرس الوطني، نظراً لاعتبار التسجيل على البرنامج لحملة الابتدائية والثانوية شرط أساسي للتقديم على الوظائف الحكومية والعسكرية، وحرصاً منا على أهمية الموضوع نعرض عليكم تفاصيل التسجيل، والرابط الرسمي الذي خصصته وزارة الموارد البشرية للتمكن من الحصول على وظائف وقت الإعلان عنها.رابط التسجيل في برنامج ساعد للباحثين عن عمل “الابتدائية، الثانوية”
- الدخول على الموقع الإلكتروني “my.gov.sa“.
- الضغط على بدء الخدمة بأعلي الشاشة.
- لتظهر صفحة الدخول عبر مسار “eservices.masar.sa“.
- اختيار طلب تسجيل متقدم جديد.
- إدخال بيانات الاتصال.
- كتابة بيانات المؤهل العلمي.
هو برنامج مخصص للوظائف المساندة، توفره وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لحملة شهادة الابتدائية أو الثانوية، ويهدف لتسجيل بيانات الراغبين في التوظيف بمختلف الوظائف الحكومية، للتمكين من الحصول على الوظائف وقت الإعلان عنها وترشيح من يمتلك الكفاءة والخبرة اللازمة للالتحاق بالوظيفة المطلوبة، ويعتبر هذا البرنامج تطبيق عملي لتوفير الوقت والمجهود في البحث عن وظيفة، وتفعيل النظام الرقمي الذي تنتهجه حالياً المملكة العربية السعودية في تقديم مختلف الخدمات للمواطنين.الاختلاف بين نظام ساعد ونظام جدارة للتوظيف
|نظام ساعد
|نظام جدارة
|يوفر وظائف لحملة الابتدائية وشهادة المتوسط والثانوية
|توفير وظائف لحملة الدبلوم بعد الثانوية، الدبلوم بعد الجامعة، حملة شهادة البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه
|الوظائف التي يتم إتاحتها على بند الأجور للمستخدمين والمستخدمات
|الوظائف التعليمية والصحية والإدارية
- أن يكون المتقدم للتسجيل سعودي الجنسية.
- يكون من الحاصلين على شهادة الابتدائية أو المتوسط أو الثانوية.
- أن يكون عمر المتقدم أقل من 45 عام.
- يكون من الباحثين عن وظائف ولم يلتحق بأي وظيفة وقت التسجيل.
- ألا يكون مفصولاً من الخدمة المدنية.
- قدرة المتقدم على أداء مهام الوظيفة التي سيلتحق بها.
- أن يكون حسن السيرة والسمعة.
- أن لا يكون قد حكم عليه في قضية مخلة بالشرف والأمانه أو بحد شرعي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رابط برنامج ساعد للباحثين عن عمل لحملة الثانوية العامة فما دون وزارة الموارد البشرية my.gov.sa على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.