ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار مبنى ميامى إلى 28 شخصا

جدة - نرمين السيد - وبحسب قناة "إن.بى.سى" الأمريكية، جرى استئناف عمليات الإنقاذ والبحث عن المفقودين عقب إكمال عملية تدمير الجزء الباقى من المبنى، مشيرة إلى أن فرق الإنقاذ تمكنت من إزالة 40 % من حطام المبنى.

وكان المبنى المؤلف من 12 طابقا والذى يضم 55 شقة والمطل على المحيط فى منطقة "سيرفسايد" قرب ميامى بيتش قد انهار يوم 24 من شهر يونيو الماضى، بينما كان السكان نائمين فى الداخل.