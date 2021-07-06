مصرع 5 أشخاص فى حادث سير بـ الهند

جدة - نرمين السيد - وذكرت الشرطة - حسبما ذكرت قناة "إن دى تى فى" الهندية، أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، مشيرة إلى أن سائق السيارة كان يقود بسرعة فى محاولة لتجاوز مركبة أخرى، ما أدى إلى اصطدام السيارة بشاحنة كانت قادمة فى الاتجاه المقابل.
وبحسب الشرطة، فر قائد السيارة هاربا من موقع الحادث بعد وقوع التصادم، وجارى البحث عنه.
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