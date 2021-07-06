قانون مثير للجدل.. حكومة إسرائيل الجديدة تواجه أول انتكاسة تصويت

جدة - نرمين السيد - واجهت حكومة إسرائيل الجديدة أول انتكاسة لها داخل البرلمان فى أول اختبار لها، اليوم الثلاثاء، بعدما فشلت فى تجديد قانون مثير للجدل، يمنع الفلسطينيين الذين يعيشون فى الضفة الغربية وقطاع غزة، ويتزوجون من مواطنين إسرائيليين، من الحصول على الجنسية.





وحسبما ذكرت "رويترز"، كان هذا أول اختبار سياسى كبير لرئيس الوزراء نفتالى بينيت، الذى يترأس منذ ما يقرب من شهر ائتلافًا مقيدًا ومتنوعًا يضم أحزابًا يسارية ووسطية وعربية، فضلاً عن حزبه اليمينى المتطرف.

وأخفق بينبت فى تأمين أغلبية بسيطة فى البرلمان "الكنيسيت"، لتمديد ما يسمى بقانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل، ما يكشف عن هشاشة حكومته، حيث جاء التصويت بموافقة 59 عضوًا، ومعارضة نفس العدد.

ويمنع القانون الفلسطينيين الذين يعيشون فى الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة ويتزوجون من مواطنين إسرائيليين من الحصول تلقائيًا على الإقامة والجنسية الإسرائيلية، برغم وجود استثناءات على أساس كل حالة على حدة.

وكانت إسرائيل أقرت ذلك القانون لأول مرة فى عام 2003، فى ذروة الانتفاضة الفلسطينية، قائلة إن الفلسطينيين الذين تزوجوا من مواطنين إسرائيليين استخدموا وضعهم القانونى للمساعدة فى تنفيذ هجمات على إسرائيل.

وتم سن القانون لمدة عام وجرى تمديده على أساس سنوى، بما فى ذلك خلال حكم رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، الذى يقود المعارضة الآن، إذ صوت نتنياهو ضد القانون، واصفًا حكومة بينيت بأنها تهديد لأمن إسرائيل.