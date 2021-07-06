عاجل.. سقوط الطائرة الروسية المفقودة فى البحر شرق البلاد

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم خدمات الطوارئ، إن "فرق الإنقاذ حددت موقع سقوط الطائرة (أن - 26) فى البحر بكامتشاتكا، أقصى شرق روسيا". وكانت الطائرة تقوم برحلة من بتروبافلوفسك-كامتشاتسكى إلى بالانا فى شبه جزيرة كامتشاتكا، عندما فقد الاتصال بها، حسبما ذكرت وكالتا "إنترفاكس" نقلا عن وزارة الطوارئ.

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