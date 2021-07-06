أقالت أمانة عمان الكبرى، محافظة العاصمة الأردنية، مسؤولا بعد تداول شريط فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي يظهر تدمير عربة خضار في أحد أسواق المدينة.
وذكرت وسائل إعلام محلية في الأردن، الثلاثاء، أنه قرر رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى، يوسف الشواربة، إعفاء مدير سوق الخضار المركزي من منصبه، حيث وقعت الحادثة.
وقرر الشواربة أيضا تكليف المدير التنفيذي للأسواق بإدارة السوق، بالإضافة إلى فتح تحقيق في الحادث.
ووصفت تقارير محلية إتلاف العربة عبر إحدى الجرافات العملاقة "غير حضارية ولائقة".
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو تدمير العربة، منددين بهذا التصرف الذي اعتبروه "قطعا للأرزاق"، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو "عربة الخضار" يثير الجدل في الأردن.. ويطيح مسؤولا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.