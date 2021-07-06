قوات الدعم السريع تعتقل قياديًا من داعش فى الحسكة

جدة - نرمين السيد - كما ضبطت القوات مستندات وأسلحة ومعدات بحوزة الإرهابى، كان يستخدمها فى عمليات الإستهداف وزراعة الألغام، حسبما أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان. كما رصد نشطاء المرصد انفجارًا نتيجة دراجة نارية مفخخة قرب مقر لحزب الاتحاد الديمقراطى فى بلدة الشدادى، ضمن مناطق نفوذ الإدارة الذاتية فى الريف الجنوبى لمحافظة الحسكة، مما أسفر عن إصابة مدنيين اثنين بالإضافة إلى حدوث أضرار مادية فى مكان الإنفجار.

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