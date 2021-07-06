عالم بريطانى يحذر من رفع قيود كورونا

جدة - نرمين السيد - قال البروفيسور نيل فيرجسون من إمبريال كوليدج لندن، وعضو المجموعة الاستشارية العلمية للطوارئ "ساجا" التى تقدم المشورة للحكومة، إن الحالات يمكن أن تصل إلى ما بين 150 إلى 200 ألف يوميا، وهو الذى سيسبب بعض الضغوط على النظام الصحى.
وكان رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، قد صرح فى مؤتمر صحفى أمس، أنه فى حين أن البلاد لا تزال بعيدة للغاية عن نهاية الوباء، فإن رفع القيود يجب أن يكون الآن أو لن يحدث ذلك أبدا، للاستفادة من مزايا توزيع اللقاح والفترة المقبلة التى ستشهد الإجازات المدرسية والطقس الجيد.
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