مبادرة ستوكهو تطالب بخطوات ملموسة لنزع السلاح النووى

جدة - نرمين السيد - ورحب ممثلو 16 دولة تشكل مبادرة ستوكهولم، بالإعلان الأخير عن محادثات جديدة للسيطرة على الأسلحة بين روسيا والولايات المتحدة، وذلك خلال الاجتماع الوزارى الرابع للمبادرة التى تأسست فى عام 2019.

وفى بيانها، حثت دول مبادرة ستوكهولم جميع الدول التسع المسلحة نوويًا، على تعزيز نزع السلاح من خلال اعتماد تدابير مهمة للوفاء بالتزاماتها بموجب معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.

وقال وزير الخارجية الألمانى، هايكو ماس: "من الممكن العودة إلى الطريق الصحيح نحو نزع السلاح النووى، ولكن قبل كل شىء، هناك حاجة ماسة إلى ذلك أيضًا".

وفى الوقت ذاته، دافع ماس عن مشاركة ألمانيا فى سياسة الردع النووى التى ينتهجها حلف شمال الأطلسى "ناتو"، والتى تسمح لألمانيا باستضافة أسلحة نووية أمريكية، إذ تشير التقديرات إلى أن ألمانيا تستضيف 20 سلاحًا نوويًا أمريكياً.