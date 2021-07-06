روسيا تسجل 23378 إصابة جديدة و737 وفاة بكورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة

انخفض عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في روسيا بواقع 23378 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 24343 إصابة في اليوم السابق، فيما سجل عدد الوفيات زيادة قياسية بلغت 737 وفاة.
وجاء في بيان صدر عن المركز الروسي لمكافحة الوباء، اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل أكبر عدد من الإصابات الجديدة في العاصمة موسكو (5498)، تليها مقاطعة موسكو (2536)، ثم مدينة سان بطرسبورغ (1869).
وارتفع إجمالي عدد الإصابات في روسيا منذ بداية تفشي الوباء حتى اليوم إلى 5 ملايين و658672 إصابة، وتعافى 5 ملايين و101852 شخصا، منهم 18411 خلال الساعات الـ24 الماضية، وتوفي حتى الآن 139316 شخصا.
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