إسرائيل تتهم "مستشارا سابقا" لنصر الله "بالتورط في تهريب المخدرات والسلاح"

دوت الخليج :- اتهم الجيش الإسرائيلي "مسؤولا كبيرا" في "حزب الله" اللبناني "بالضلوع في عمليات تهريب مخدرات وسلاح عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية".

وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان عبر "تويتر" أنه "كشف النقاب عن تورط مسؤول في حزب الله شغل منصب مستشار أمني سابق لنصرالله، في عمليات تهريب مخدرات وسلاح عبر الحدود اللبنانية مع إسرائيل".

وأضاف المتحدث، أن "المدعو خليل حرب الذي يعد من قادة حزب الله البارزين بعد توليه مناصب عدة كقيادة وحدات خاصة في الحزب، يشرف اليوم على عمليات تهريب مخدرات وأسلحة عبر الحدود اللبنانية".

وحسب البيان، "يبدو أن الحاج خليل حرب متورط رئيس في عملية التهريب التي أحبطت على يد قوات جيش الدفاع وشرطة إسرائيل في 2.06.21، حيث تم ضبط 15 مسدسا و36 كيلوغراما من الحشيش وعشرات مخازن رصاص تقدر قيمتها بنحو 2000000 شيقل جديد".

المصدر: twitter