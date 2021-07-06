روسيا: لا ينبغى تفويت الفرصة لتطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة

جدة - نرمين السيد - أكدت وزارة الخارجية الروسية، إن موسكو لن تسمح للولايات المتحدة بخفض إمكاناتها الاستراتيجية، قائلة إنه "يجب ألا تفترض واشنطن أن الحوار حول الاستقرار الاستراتيجى سيكون وفق أجندتها فحسب".





كما أضافت فى نفس الوقت، أنه لا ينبغى تفويت الفرصة لتطبيع العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، وفقا لقناة "سكاى نيوز" الإخبارية. وكانت التوترات قد تصاعدت خلال الشهور الأخيرة بين البلدين بسبب حشد روسيا قواتها بالقرب من حدود أوكرانيا، فضلا عن اتهام واشنطن لموسكو بالتدخل فى انتخاباتها وشن هجمات إلكترونية. كما فرضت إدارة بايدن مؤخرا عقوبات على روسيا بسبب تسميم معارض الكرملين المسجون أليكسى نافالنى.

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