حسان دياب: اللبنانيون على شفا الكارثة

جدة - نرمين السيد - وفى كلمة بعد اجتماع مع مجموعة من السفراء وممثلى البعثات الدبلوماسية فى بيروت، قال دياب: "لا يحق لهذه الحكومة استئناف التفاوض مع صندوق النقد الدولى لتطبيق خطة التعافى التى وضعتها الحكومة، لأن ذلك يرتب التزامات على الحكومة المقبلة قد لا تتبناها".
وأضاف رئيس الحكومة اللبنانية: "أصبح ربط مساعدة لبنان بتشكيل الحكومة يشكل خطرا على حياة اللبنانيين وعلى الكيان اللبنانى، لأن الضغوط التى تُمارس والحصار المطبق على لبنان لا يؤثر على الفاسدين، بل يدفع الشعب اللبنانى وحده ثمنًا باهظا يهدد حياته ومستقبله، كما يهدد لبنان كنموذج ورسالة فى العالم".
وختتم: "لبنان واللبنانيون على شفير الكارثة".
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