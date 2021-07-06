روسيا تؤيد موقف الآسيان من أزمة ميانمار

جدة - نرمين السيد - وخلال زيارته إلى جاكرتا، أشار وزير الخارجية الروسى إلى أنه "نقل رسالة مماثلة إلى القيادة العسكرية للبلاد"، قائلاً: "فى اتصالاتنا مع قادة ميانمار والقادة العسكريين، نروج لموقف الآسيان الذى ينبغى أن يكون فى رأينا الأساس لحل هذه الأزمة وإعادة الوضع إلى طبيعته".

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