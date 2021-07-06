إصابات كورونا فى العالم تتخطى 184 مليون حالة

جدة - نرمين السيد - قالت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، إن إجمالى حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا فى العالم ارتفع إلى 184 مليونا و153 ألفا و361 حالة. وبحسب الجامعة، فأن إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس فى العالم ارتفع إلى 3 ملايين و984 ألفا و557 حالة. وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررا جراء تفشى الوباء، حيث ارتفع إجمالى الإصابات إلى 33 مليونا و723 ألفا و157 حالة، بينما بلغ إجمالى الوفيات الناجمة عن الفيروس 605 آلاف و567 حالة، فيما تحتل الهند المرتبة الثانية من حيث عدد الإصابات والتى بلغت 30 مليونا و619 ألفا و932 حالة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 403 آلاف و281 حالة.

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