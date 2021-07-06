فيديو .. البرلمان العربى يوجه رسالة عاجلة إلى مجلس الأمن قبل جلسة سد النهضة

جدة - نرمين السيد - وجه عادل بن عبدالرحمن العسومى رئيس البرلمان العربى، رسالة عاجلة إلى نيكولا دو ريفيير رئيس مجلس الأمن الدولى، قبل الجلسة المقرر عقدها يوم الخميس الموافق 8 يوليو الجارى، بناء على طلب كل من مصر والسودان، لبحث أزمة سد النهضة الأثيوبى.





وطالب العسومى فى رسالته مجلس الأمن الدولى بأن يضطلع بمسؤولياته التى أوكلها إليه المجتمع الدولى للحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وأن يتخذ موقفاً ملزمًا خلال هذه الجلسة، يفضى إلى التوصل إلى اتفاق عادل وملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الأثيوبى.

وقال رئيس البرلمان العربى فى خطابه إلى رئيس مجلس الأمن الدولى "إن خطابنا إليكم لا ينطلق فقط من اعتبارات تفرضها المسؤولية القومية والأخلاقية للبرلمان العربى بشأن التضامن مع دولتين من دوله الأعضاء ومساندتهما فى الحفاظ على حقوقهما القانونية والتاريخية فى مياه نهر النيل، وإنما ينبنى أيضًا على قواعد القانون الدولى والمواثيق والاتفاقيات التى تحكم الأنهار الدولية، خصوصا أن نهر النيل هو نهر دولى وملكيته مشتركة لجميع الدول المُشاطئة له، ولا يجوز بسط السيادة عليه أو السعى لاحتكاره من أى طرف بأى حال من الأحوال، وغير مقبول إطلاقًا فرض واقع جديد تتحكم فيه دول المنبع بدول المصب".

وأكد العسومى، فى خطابه، أن كل من جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان شاركت بحسن نية فى جولات تفاوضية على مدار عقد كامل من الزمن، أثبتا خلاله مواقف مسئولة ومتزنة تعكس حرصهما الشديد على التوصل إلى اتفاق يراعى مصالح جميع الأطراف، بيد أن المواقف المتعنتة لدولة أثيوبيا حالت دون التوصل إلى هذا الاتفاق.

وأضاف "لعلكم تتفقون معنا، على أنه أصبح من غير المقبول أن تستمر عملية التفاوض إلى ما لا نهاية دون حل، وأنه لا بد من التوصل إلى اتفاق قانونى عادل ومتوازن يحقق مصالح جميع الأطراف، باعتبار أن ذلك هو الحل الأمثل لإنهاء الأزمة، والسبيل الوحيد للحفاظ على الأمن والاستقرار فى المنطقة، وهذا هو الدور الذى تنتظره شعوبنا من مجلس الأمن الدولى".

واختتم رئيس البرلمان العربى خطابه، بطلب نقل هذا الموقف المعبر عن الشعوب العربية كافة، إلى أعضاء مجلس الأمن الدولى، معرباً عن تطلعه إلى أن يقوم المجلس بمسئوليته العظيمة الموكلة إليه فى الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.