وذكرت بوابة "الوسط" الليبية، أن الوفد اليونانى التقى رئيس المجلس التسييرى لبلدية بنغازى، حيث جرى بحث مواضيع ذات الاهتمام المُشترك، منها التعاون فى مجالات إعادة الأعمار والتبادل التجارى.
وعقدت لقاءات مشتركة بين رجال الأعمال اليونانيين والليبيين، كما جرى التطرق إلى تفعيل الخط الملاحى والجوى بعد استيفاء بعض المُتطلبات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر افتتاح السفارة اليونانية فى بنغازى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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