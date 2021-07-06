السفارة الأمريكية في بغداد عن أحداث الليلة الماضية: قضينا على تهديد جوي

أكدت السفارة الأمريكية في العراق، اليوم الثلاثاء، أنها "قضت على تهديد جوي استهدفها الليلة الماضية بطائرات مسيرة".

وذكرت في بيان صحفي: "في وقت مبكر من صباح 6 يوليو، تفعلت المنظومة الدفاعية في داخل مجمع السفارة الأمريكية في بغداد وقضت على تهديد جوي".

وأضافت: "نحن نعمل مع شركائنا العراقيين على التحقيق، وكذلك سنواصل اتخاذ جميع التدابير المناسبة واللازمة لحماية سلامة موظفينا ومنشآتنا".

والليلة الماضية أفاد مراسلنا في العراق بأن السفارة الأمريكية ببغداد أنزلت طائرتين مسيرتين بشكل تقني بعد محاولتهما استهدافها.

وفي وقت سابق، أفاد مراسلنا بأن منظومة الدفاع الجوية في السفارة الأمريكية ببغداد أسقطت طائرة مسيرة.

وذكر أن منظومة الدفاع الجوية في السفارة C-RAM أسقطت الطائرة المسيرة بعد أن حاولت مهاجمتها.