موقع تسجيل وتقديم جامعة الكويت ونسب قبول جامعة الكويت 2021 portal.ku.edu.kw

موقع تسجيل جامعة الكويت ونسب القبول 2021، زاد البحث في الفترة الأخيرة عن طريقة التقديم والتسجيل بجامعة الكويت للعام الدراسي الجديد 2021، وهذا بعد انتهاء طلاب الثانوية العامة بالكويت من اختبارات الثانوية العامة، وظهور نتائجهم وهذا بالفترة الأخيرة، حيث تحدثنا عن نتائج الثانوية العامة بالكويت 2021، وقد أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الكويت عن فتح باب التقديم للفصل الدراسي الأول للعام 2022-2021 بدءا من يوم الاحد 4/7/2021 المنصرم.

الخطة الزمنية لتقديم طلبات الالتحاق بالجامعة

وقد أعلنت جامعة الكويت عبر حساب عمادة القبول والتسجيل بالجامعة عبر شبكة التواصل الاجتماعي تويتر عن فتح باب التقديم على جامعة الكويت للفصل الدراسي الجديد للعام الدراسي 2021/2022، وهذا بدءا من يوم الاحد 4/7/2021، كما وإنها قد نشرت عبر تغريدتها الخطة الزمنية لتقديم طلبات الالتحاق بجامعة الكويت الفصل الدراسي الأول لعام 2021/2022، والذي سنستعرضه معكم.

سيبدأ استلام شهادات الطلاب الراغبين بالتحويل إلى الجامعة ومن كليات التعليم التطبيقي والتدريب وأكاديمة سعد العبدالله للعلوم الأمنية، ومنتسبي الجيش الكويتي ولاحرس الوطني والمنح الثقافية، وهذا من يوم الأحد 4/7/2021 حتى يوم الخميس 19/8/2021.

بدأ التقديم الإلكتروني عبر موقع portal.ku.edu.kw من يوم الأحد 4/7/2021 حتى يوم الأربعاء 14/7/2021.

أما في حالة رغبة المتقدم أو المتقدمة في تقديم طلب الالتحاق في صالة القبول والتسجيل، فإنها ستبدأ من يوم الثلاثاء 6/7/2021 وتنتهي يوم الاربعاء 14/7/2021، وخطة التقديم ستكون كالتالي:

يوم الثلاثاء والاربعاء: الطلاب الكويتين وأبناء الكويتيات الحاصلين على شهادة الثانوية بالخارج.

الخميس والأحد: الطلاب غير الكويتين (أبناء الشهداء، أبناء وأزواج الدبلوماسيين، منح الطلاب المتفوقين، أبناء وأزواج هيئة أعضاء التدريس بالجامعة).

الاثنين والثلاثاء: الطلاب غير الكويتيين: أزواج الكويتيين، أبناء وأزواج (أعضاء الهيئة الأكاديمية المساندة، مدرسين اللغات، العاملين بجامعة الكويت).

يوم الاربعاء 14/7/2021: كل الفئات المذكور أعلاه.

رابط تسجيل جامعة الكويت portal.ku.edu.kw

ويمكنك التقديم بالجامعة عن طريق اتباع الخطوات التالية:

اذهب إلى موقع تسجيل جامعة الكويت portal.ku.edu.kw.

قم بتسجيل الدخول عن طريق اسم المستخدم وكلمة السر.

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سجل رغباتك ثم اضغط على تأكيد.

نسب قبول جامعة الكويت 2021

وكما يبحث الأشخاص الراغبين بالتقديم لجامعة الكويت هذا العام، عن نسب القبول 2021، والتي سنستعرضها معكم في النقاط التالية، وكما أن السنوات التي يمكن لها التقديم بالجامعة هي شهادات الثانوية العامة العام الماضي 2019-2020، وهذا العام 2020-2021، فتابعوا معنا: