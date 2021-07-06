روسيا تعلن العثور على حطام الطائرة المفقودة فى أقصى شرق البلاد

جدة - نرمين السيد - أكدت فرق البحث، العثور على حطام طائرة الركاب الروسية المنكوبة من طراز "إن-26"، التى كان على متنها 28 شخصًا عندما اختفت اليوم الثلاثاء، فى شبه جزيرة كامتشاتكا فى أقصى شرق روسيا، حسبما أعلنت وكالة الطيران.





ووفقًا لـ"فرانس برس"، قالت وكالة الطيران الروسية فى بيان عبر البريد الإلكترونى، إن "عناصر الإنقاذ عثروا على حطام الطائرة"، لافتة إلى صعوبة عمليات الإنقاذ نظرًا للخصائص الجغرافية للموقع. وأضافت الوكالة، أنه تم العثور على الركام على الساحل المطل على المحيط الهادئ فى المنطقة.

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