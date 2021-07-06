لافروف: محاولات الحوار معنا من موقف القوة محكوم عليها بالفشل

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية الروسى، سيرجى لافروف، إن قمة روسيا - الولايات المتحدة فى جنيف، مرت "بطريقة صريحة وعملية"، لكن بعد القمة عاد الطرف الأمريكى إلى المطالب والتهديدات، ونبه أن محاولات إجراء الحوار مع روسيا من موقف قوة ستفشل.





ووفقاً لوكالة "سبوتنيك" الروسية، قال لافروف، فى تصريحات له: إن "محاولات إجراء الحوار معنا من موقف القوة محكوم عليها بالفشل. سوف نرد على التصرفات غير الودية بصرامة". وكان السفير الروسى لدى الولايات المتحدة، أناتولى أنتونوف، قال فى وقت سابق، إنه لم يحدث تقدم كبير فى العلاقات الروسية الأمريكية، منذ اجتماع الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، مع نظيره الأمريكى جو بايدن، فى جنيف، منذ أيام، لافتًا إلى أن قضية تبادل الأسرى بين البلدين، لا تزال قيد الدراسة.

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