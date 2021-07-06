إيران: موقفنا لن يتغير من الاتفاق النووى

جدة - نرمين السيد - أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، اليوم الثلاثاء، على "موقف إيران من الاتفاق النووى ورفع العقوبات هو من المواقف المبدئية للنظام، وبالتالى فإنه لن يتغير بتغير الحكومة".





ووفقًا لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا"، اليوم الثلاثاء، قال خطيب زاده، إن "محادثات فيينا شهدت تقدماً باتفاق جميع الأطراف، والمواضيع المهمة المتبقية بحاجة إلى قرار من الأطراف الأخرى وخاصة الولايات المتحدة، وبالتالى فإن الاتفاق النهائى لإحياء الاتفاق النووى منوط بالإرادة السياسية للأطراف الأخرى التى عليها اتخاذ قرارات صعبة". وجدد المتحدث الإيرانى التأكيد على أن طهران ليست على عجل للتوصل إلى اتفاق، لكنها فى الوقت نفسه لن تسمح بتسويف المفاوضات وإطالة أمدها. وأشار إلى أن "حكومة الرئيس المنتخب إبراهيم رئيسى، التى ستتولى مهامها الشهر القادم، ستلتزم بالاتفاق فيما إذا تم توقيعه".

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