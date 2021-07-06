مصرع امرأتين وطفل بانفجار عبوة ناسفة في شمال بوركينا فاسو

قتلت امرأتان وطفل في انفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع لدى مرور عربتهم في شمال بوركينا فاسو، المنطقة التي تشهد باستمرار هجمات دامية.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤول محلي منتخب طالب عدم الكشف عن هويته أن "عبوة ناسفة انفجرت عندما مرت فوقها عربة يجرها حمار وعلى متنها نساء، الأمر الذي أسفر عن مقتل 3 أشخاص هم امرأتان وطفل".

وأضاف أن الانفجار الذي أسفر أيضا عن سقوط جريح واحد وقع على الطريق بين أربيندا وغورغادجي.

وأكد مصدر آخر وقوع الهجوم والحصيلة، مشيرا إلى أن النساء اللواتي كن على متن العربة هن "نازحات" غادرن ديارهن هربا من الهجمات الجهادية.

وتواجه بوركينا فاسو وخاصة مناطقها الشمالية والشرقية هجمات "جهادية" منذ عام 2015 خلفت أكثر من 1500 قتيل وأجبرت ما يقرب من 1.5 مليون شخص على الفرار من ديارهم.