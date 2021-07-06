باكستان تغلق معبرًا حدوديًا هامًا مع أفغانستان بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - أغلقت باكستان، اليوم الثلاثاء، معبرًا حدوديًا رئيسيًا مع أفغانستان، ما أدى إلى تزاحم آلاف المسافرين العالقين على جانبى الحدود، وسط مخاوف من تعرض البلاد لموجة جديدة من فيروس كورونا.





وبحسب التقارير، أعلن وزير الداخلية الباكستانى، الشيخ راشد أحمد، قرارًا بإغلاق معبر تورخام، شمال غربى باكستان، دون الإعلان عن إطار زمنى لإعادة فتحه، حيث جاء القرار وفقاً لإرشادات مركز القيادة والتشغيل الوطنى، باعتباره الهيئة المسؤولة عن مواجهة وباء كورونا فى باكستان. وكانت الهيئة أصدرت تحذيرًا فى وقت سابق، من أن البلاد قد تتعرض لموجة جديدة من الوباء خلال يوليو الجارى، فيما يأتى هذا التطور بعد أيام من إعلان باكستان اعتقال المشتبه به الرئيسى فى انفجار وقع الشهر الماضى فى لاهور، وهو من أصل أفغانى وكان يعيش فى مخيم للاجئين بباكستان. وتتبادل باكستان وأفغانستان الاتهامات فيما بينهما بشأن إيواء جماعات إرهابية تشن هجمات على الدولة المجاورة. وأقامت أفغانستان سياج على حدودها مع أفغانستان، بطول 2600 كيلومتر فى 2017، لتقييد حركة المسلحين المتطرفين، ووضع حد للاتهامات بالتوغل عبر الحدود.

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