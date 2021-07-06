وزير دفاع إسرائيل: مستعدون للمساعدة لعودة لبنان للازدهار من جديد

جدة - نرمين السيد - وأضاف جانتس، أن لبنان يعيش وضع صعب مع مواصلة حزب الله تعميق استثمارات إيران، معربا عن استعداد بلاده للمساعدة لعودة لبنان للازدهار من جديد، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية.

جدير بالذكر أنه لا توجد علاقات دبلوماسية بين إسرائيل ولبنان، وسبق أن رفض لبنان تلقى مساعدات من إسرائيل باعتبارها "دولة معادية".