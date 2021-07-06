“ظهرت” الان نتائج البيام 2021 الجزائر جميع الولايات.. رابط نتيجة شهادة التعليم المتوسط بالاسم ورقم التسجيل ديوان الامتحانات

تعلن الوزارة عن نتائج البيام 2021 الجزائر في جميع الولايات من خلال موقع ديوان الامتحانات الوطني وهذا مع نشر رابط نتيجة شهادة التعليم المتوسط بالاسم ورقم الجلوس لجميع الطلاب على مستوى كافة المحافظات والمناطق الجزائرية، وذلك حتى يتمكنوا من استخراج نتائج البيام 2021 في أسرع وقت ممكن بعد اعتمادها بشكل رسمي من قبل اللجان المتخصصة في وزارة التربية الوطنية والتي قالت بأن مؤشرات النتيجة تؤكد ارتفاع نسبة نجاح الطلاب في جميع المواد الدراسية.

نتائج البيام 2021 الجزائر

بدأت وزارة التربية الوطنية في تدشين العديد من المواقع الإلكترونية الرسمية بهدف تقديم خدمات تعليمية متميزة لجميع الطلاب وأولياء أمورهم على مستوى كافة المناطق العراقية، وهو الأمر الذي أسعد بالفعل الآف من الطلاب والطالبات وجعلهم قادرين على زيادة معدلات التحصيل والاستيعاب على مدار العام الدراسي بالكامل، ولكن تبقى الخدمة الأهم التي يتم تقديمها من خلال موقع وزارة التربية العراقية على شبكة الإنترنت هي خدمة استخراج نتائج البيام 2021 وكذلك نتيجة شهادة التعليم المتوسط بالاسم ورقم التسجيل.

وقد أكدت الوزارة في تصريحات منسوبة لمسؤوليها بأن موقع ديوان الامتحانات والمسابقات الوطني قد فتح أبوابه لاستقبال الآف من الطلاب وأولياء أمورهم على مدار الأيام الأخيرة، وبالفعل قد تمكن الكثيرون من الحصول على النتيجة وأعربوا عن سعادتهم بهذه الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر المواقع الرسمية التابعة للوزارة.

استخراج نتائج البيام 2021 الجزائر

تدور عدة تساؤلات في أذهان طلاب شهادة التعليم المتوسط في مختلف محافظات الجزائر، ولكن يبقي السؤال الأهم الآن هو كيف يمكن الحصول على نتيجة البيام دورة ماي من خلال موقع وزارة التربية الوطنية أو من خلا موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات؟، وهو الأمر الذي أجابت عنه الوزارة وشرحت بالفعل خطوات الحصول على النتائج بشكل إلكتروني لمساعدة الطلاب على معرفة درجاتهم في جميع المواد الدراسية.

وجاءت طريقة استعلام نتائج البيام 2021 الجزائر على هذا النحو التالي:

أفتح موقع ديوان الامتحانات الوطني على شبكة الإنترنت.

ادخل إلى قائمة النتائج وبعد ذلك اختر نتيجة البيام الدور الأول.

اكبت رقم التسجيل واسم الطالب في الخانات المخصصة لذلك.

اضغط على عرض نتيجة الطالب.

وبحسب التصريحات الإعلامية، فإن الطلاب وأولياء أمورهم سيكون بإمكانهم الوصول إلى نتائج البيام بالجزائر وذلك من خلال التواصل مع إدارة المدرسة التابع لها الطالب ومن ثم طلب الإطلاع على تفاصيل النتيجة ورؤية شهادة التعليم المتوسط للطالب والتي تحتوى درجاته في جميع المواد الدراسية التي أدى فيها الامتحانات النهائية خلال شهر يونيو الماضي.