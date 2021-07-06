رابط الكلية التقنية بجازان القبول والتسجيل 1443 يعتبر من الروابط التي يبحث عنها خريجي الثانوية العامة حتى يتمكنوا من الالتحاق بالكلية التقنية بجازان، لأنها من الكليات التي تقدم الدراسة بالطريقة العلمية الحديثة، وسوف نتعرف من خلال هذا المقال على هذه الكلية وشروط القبول وكيفية التسجيل فيها.الكلية التقنية بجازان
تعد من الكليات التي تم افتتاحها عام 1423 في جيزان، وبدأت بثلاث تخصصات فقط ثم تطورت وأصبحت تحوي الكثير من التخصصات.
وهناك أقسام متنوعة للدراسة في هذه الكلية، وتضم عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والإداريين، و يقبل الطلب من خريجي الثانوية العامة على الالتحاق بها.شروط القبول في الكلية التقنية بجازان
تضع الكلية التقنية بجازان مجموعة من الشروط حتى يتمكن الطلاب من الانضمام إليها، ومن أهم الشروط:
- هي أن يكون الطالب يملك الجنسية السعودية أو من أم سعودية.
- الطالب يكون من خريجي مرحلة الثانوية العامة خلال الأعوام الخمس الماضية.
- يكون قد اجتاز اختبار القدرات العامة بجدارة.
- يكون قد أكمل الاختبار التحصيلي الذي يضعه المركز الوطني للقياس والتقويم.
- يتم التوقيع على الإقرار الذي ينظم الطالب جميع الشروط والنظم التي تتبعها الكلية.
- يقوم بتسديد مبلغ من المال 200 ريال سعودي في مقابل أن يسجل في برنامج الكلية.
حتى يتمكن الطلاب من التسجيل في الكلية التقنية بجازان يمكنهم أن يتبعوا وهذه الخطوات:
- يسجل الطالب دخول إلى البوابة الإلكترونية للقبول من خلال الرابط المباشر.
- يختار الطالب البرنامج الذي يريد أن يلتحق به.
- يضغط على خيار متقدم جديد.
- يقوم بكتابة جميع البيانات مثل البريد الإلكتروني ورقم الجوال وسنة الميلاد بالتقويم الهجري ونوع الهوية ورقم الهوية.
- بعد أن ينتهي من كتابة البيانات يكتب رمز التأكيد.
- تظهر مجموعة من الشروط والأحكام يضغط بالموافقة عليها.
- يضغط على خيار تسجيل.
- يقوم بكتابة كلمة المرور وبطاقة الأحوال.
- يضغط الطالب على البرنامج الذي يريد أن يلتحق به سواء كان برنامج صباحي أو مساءً.
- يطلع على جميع الشروط التي تخص البرنامج الذي يقوم بالتسجيل فيه.
- يضغط على التقدم على البرنامج.
- يكتب البيانات الشخصية ومنها اسم الأب والجد والعائلة.
- الكتابة تتم باللغتين العربية والإنجليزية.
- يضغط على كلمة التالي ثم يكتب تاريخ ميلاده ومكان ميلاده وجنسيته.
- يختار الطالب محل إقامة السكن وثم نضغط على التالي حتى يستكمل باقي البيانات.
- يختار الوحدة التدريبية.
- يضغط على كلمة التالي.
- يختار تنفيذ الفرز.
- يضغط في النهاية على تحميل إشعار التسجيل.
- وهنا تكون عملية التسجيل قد اكتملت.
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رابط الكلية التقنية بجازان القبول والتسجيل 1443 يعتبر من الروابط التي يبحث عنها خريجي الثانوية العامة حتى يتمكنوا من الالتحاق بالكلية التقنية بجازان، لأنها من الكليات التي تقدم الدراسة بالطريقة العلمية الحديثة، وسوف نتعرف من خلال هذا المقال على هذه الكلية وشروط القبول وكيفية التسجيل فيها.الكلية التقنية بجازان
تعد من الكليات التي تم افتتاحها عام 1423 في جيزان، وبدأت بثلاث تخصصات فقط ثم تطورت وأصبحت تحوي الكثير من التخصصات.
وهناك أقسام متنوعة للدراسة في هذه الكلية، وتضم عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والإداريين، و يقبل الطلب من خريجي الثانوية العامة على الالتحاق بها.شروط القبول في الكلية التقنية بجازان
تضع الكلية التقنية بجازان مجموعة من الشروط حتى يتمكن الطلاب من الانضمام إليها، ومن أهم الشروط:
- هي أن يكون الطالب يملك الجنسية السعودية أو من أم سعودية.
- الطالب يكون من خريجي مرحلة الثانوية العامة خلال الأعوام الخمس الماضية.
- يكون قد اجتاز اختبار القدرات العامة بجدارة.
- يكون قد أكمل الاختبار التحصيلي الذي يضعه المركز الوطني للقياس والتقويم.
- يتم التوقيع على الإقرار الذي ينظم الطالب جميع الشروط والنظم التي تتبعها الكلية.
- يقوم بتسديد مبلغ من المال 200 ريال سعودي في مقابل أن يسجل في برنامج الكلية.
حتى يتمكن الطلاب من التسجيل في الكلية التقنية بجازان يمكنهم أن يتبعوا وهذه الخطوات:
- يسجل الطالب دخول إلى البوابة الإلكترونية للقبول من خلال الرابط المباشر.
- يختار الطالب البرنامج الذي يريد أن يلتحق به.
- يضغط على خيار متقدم جديد.
- يقوم بكتابة جميع البيانات مثل البريد الإلكتروني ورقم الجوال وسنة الميلاد بالتقويم الهجري ونوع الهوية ورقم الهوية.
- بعد أن ينتهي من كتابة البيانات يكتب رمز التأكيد.
- تظهر مجموعة من الشروط والأحكام يضغط بالموافقة عليها.
- يضغط على خيار تسجيل.
- يقوم بكتابة كلمة المرور وبطاقة الأحوال.
- يضغط الطالب على البرنامج الذي يريد أن يلتحق به سواء كان برنامج صباحي أو مساءً.
- يطلع على جميع الشروط التي تخص البرنامج الذي يقوم بالتسجيل فيه.
- يضغط على التقدم على البرنامج.
- يكتب البيانات الشخصية ومنها اسم الأب والجد والعائلة.
- الكتابة تتم باللغتين العربية والإنجليزية.
- يضغط على كلمة التالي ثم يكتب تاريخ ميلاده ومكان ميلاده وجنسيته.
- يختار الطالب محل إقامة السكن وثم نضغط على التالي حتى يستكمل باقي البيانات.
- يختار الوحدة التدريبية.
- يضغط على كلمة التالي.
- يختار تنفيذ الفرز.
- يضغط في النهاية على تحميل إشعار التسجيل.
- وهنا تكون عملية التسجيل قد اكتملت.
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