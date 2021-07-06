ننشر نتائج السادس الابتدائي 2021 العراق جميع المحافظات الدور الأول بالاسم والرقم الامتحاني الكشوف كاملة

نتائج السادس الابتدائي 2021 العراق جميع المحافظات سيتم الإعلان عنها من قبل وزارة التربية العراقية عبر شبكة الإنترنت خلال الساعات المقبلة وهذا وفقًا لتصريحات مسؤولين بالوزارة خلال الأيام الماضية، مؤكدين بأن مؤشرات نتائج السادس الابتدائي 2021 تحمل بشرة سارة للطلاب وأولياء أمورهم في مختلف المحافظات العراقية وهذا بجانب إعلان الوزارة عن نشر النتائج كاملة وكشوف الدرجات في جميع المواد الدراسية مقسمة لكل محافظة على حدة لتسهيل الأمور على الطلاب وأولياء الأمور.

نتائج السادس الابتدائي 2021

تعلن وزارة التربية العراقية عن نتائج الامتحانات لجميع المراحل التعليمية بشكل إلكتروني منذ فترة طويلة ولكن خلال هذا العام سيكون أمر مختلف بعض الشيء، حيث سيفضل الملايين من الطلاب وأولياء أمورهم الحصول على النتيجة من خلال موقع الوزارة الرسمي بدلًا من الذهاب إلى المدارس وذلك في ظل الظروف الراهنة والتي تفرض إجراءات احترازية مشددة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويمكن لجميع الطلاب والطالبات الآن استخراج نتائج السادس الابتدائي 2021 الدور الأول من خلال موقع وزارة التربية العراقية على هذا النحو:

سجل دخولك إلى موقع الوزارة الرسمي على شبكة الإنترنت.

ابدأ في كتابة بياناتك بشكل صحيح وبدون أي أخطاء على الإطلاق.

قم بتحميل ملف PDF لمحافظتك ومن ثم اضغط على عرض النتيجة.

انتظر حتى يتم فتح الملف ومن ثم سوف تظهر لك درجات كل الطلاب في مختلف المواد الدراسية.

رابط نتائج السادس الابتدائي دور أول

شرحت مديريات التعليم بالمحافظات لكل الطلاب والطالبات في مرحلة الصف السادس الابتدائي طريقة استعلام نتائجهم من خلال موقع الوزارة الرسمي على شبكة الإنترنت وخاصة في ظل إعلان الوزارة عن نشر نتائج الامتحانات الدور الأول بشكل إلكتروني لتسهيل عملية الوصول إليها على جميع الطلاب وأولياء أمورهم في كل مناطق ومحافظات جمهورية العراق.

ويمكن الآن الوصول إلى رابط موقع وزارة التربية العراقية ومن ثم بداية عمليات تنزيل ملفات نتائج السادس الابتدائي 2021 العراق الدور الأول على هيئة ملفات PDF وبعد تحميلها على الجهاز الشخصي، سيكون بإمكان الطالب وولي أمره الإطلاع على الدرجات ومعرفة المجموع الذي تحصل عليه الطالب خلال السنة الدراسية الحالية..

موعد ظهور نتائج السادس الابتدائي 2021 العراق

رفضت وزارة التربية العراقية إعلان موعد نهائي لظهور نتائج الطلاب في جميع المراحل التعليمية خلال الدور الأول، مؤكدة بأن كل النتائج سوف تظهر تباعًا بعد انتهاء اللجان المختصة من تصحيح أوراق الإجابة ورصد درجات التلاميذ في جميع المواد الدراسية وبعد ذلك يتم اعتماد نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الأول من قبل وزير التربية الدكتور علي حميد وبعد ذلك نشرها على المواقع الإلكترونية الرسمية.

وحتى هذه اللحظة لم تعلن وزارة التربية بالعراق عن نتائج السادس الابتدائي 2021 الدور الأول وهو ما زاد من حالة القلق والترقب التي تسيطر على جمهور الطلاب وأولياء أمورهم على مستوى كافة المحافظات، وخاصة بعدما مر أكثر من أسبوعين أو ثلاث أسابيع منذ نهاية فترة الامتحانات النهائية التي أجريت للطلاب داخل مختلف المدارس العراقية على مدار الأسابيع الأخيرة.

أسماء أوائل السادس الابتدائي جمع المحافظات

جرت العادة بأن تعلن وزارة التربية العراقية عن أسماء أوائل النتائج والشهادات التعليمية قبل إعلانها عن تفاصيل النتيجة ونشرها عبر موقعها الإلكتروني، وذلك كنوع من التحفيز والتكريم لجميع التلاميذ الذين بذلوا مجهودات كبيرة من أجل الحصول على المراكز الأولى في نتائج السادس الابتدائي 2021 الدور الأول في مختف المحافظات العراقية.

وقد جاءت أسماء أوائل نتيجة السادس الابتدائي الدور الأول على هذا النحو التالي: