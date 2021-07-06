التقديم علي الوظائف الحكومية جداره ومعرفه المتطلبات وكيفيه التقديم الكترونيا

التقديم علي الوظائف الحكومية جداره من اهم الخدمات التي تقدمها المملكة السعودية للمواطنين. والتي أعلنت عنها البوابة الوطنية عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي. كما أعلنت المنصة الموحدة أيضا عن حساب المواطن بالمملكة وكيفيه التسجيل من الموقع الرسمي ومعرفه خطوات التقديم وأعلنت أيضا عن برنامج حافز صعوبة الحصول علي عمل من هدف والمستفيدين منه ومبالغ الدعم. والآن ومن خلال تلك المقالة سوف نوضح الخدمة بالتفصيل ومعرفه اهم المتطلبات اللازمة تجاهها وكيفيه التقديم علي الوظائف الحكومية الكترونيا.

التقديم علي الوظائف الحكومية جداره

أعلنت المنصة عن الخدمة وبالتالي أعلنت عنها عن طريق جداره والتي توفر لك خدمه التوظيف والتي تم إطلاقها من قبل وزاره الموارد البشرية. والتي تم تخصيصها لمساعده المواطنين الذين يبحثون عن عمل والتي أتاحت لهم التسجيل في البرنامج. وتتيح لهم التقديم علي جميع الإعلانات الوظيفية كما يتم التحقق من جميع تفاصيل المرشح من قبل وزاره الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة وكل ما يتعلق بالتوظيف. كما أعلنت الوزارة علي شفافيه وكفاءه هذه المنهجية والتي يتم تطبيقها الكترونيا عن طريق حساب النقاط الخاصة بالمرشحين أليا والتي تؤدي إلي قائمه مختصره وفعاله.

متطلبات التقديم علي وظيفه حكوميه

كما أعلنت المنصة عن المتطلبات اللازمة لكي يقوم المتقدم بالتسجيل في البرنامج بنجاح. والتي سوف نقوم بتوضيحها لكم عبر النقاط الأتية:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيم بالمملكة.

أن يكون المتقدم المراد تسجيله بالخدمة من حمله الثانوية العامه فيما فوق.

يجب أن يكون عمر المسجل في الخدمة 17 عام أو اكثر.

خطوات التقديم علي وظيفه حكوميه

بالإضافة إلي ذلك انه تم الإعلان عن طريقه وكيفيه التقديم علي وظيفه حكوميه الكترونيا. والتي نوضحها لكم عبر الخطوات الأتية: