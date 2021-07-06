“GO” الان نتائج السادس الابتدائي 2021 العراق جميع المحافظات بالاسم والرقم الامتحاني عبر موقع الوزارة الدور الأول

يعتقد بأن الطلاب وأولياء أمورهم بأن الحصول على نتائج السادس الابتدائي 2021 في العراق سيكون متاح في غضون الساعات القادمة وهذا بعد تصريحات نقلتها وسائل الإعلام المحلية بالعراق مؤكدة بأن وزارة التربية العراقية قد قررت بشكل رسمي السماح لجميع الطلاب بدخول موقعها الإلكتروني وبداية عملية البحث عن النتائج بالاسم والرقم الامتحاني وهذا فور اعتماد النتيجة من قبل الوزارة والحكومة العراقية.

نتائج السادس الابتدائي 2021 العراق

ظهرت نتائج السادس الابتدائي 2021 العراق من خلال موقع وزارة التربية الرسمي على شبكة الإنترنت في غضون الساعات الجارية، وذلك بعدما قالت الوزارة في بيانات رسمية لها بأن عملية الحصول على نتيجة السادس الابتدائي الترم الأول ستكون متاحة بشكل إلكتروني أمام جميع الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم في مختلف المحافظات العراقية في واحدة من أهم الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة لأبنائها الطلاب طوال العام الدراسي حتى يتمكنوا من معرفة درجاتهم في جميع المواد الدراسية بعد نهاية فترة الامتحانات.

أكدت وزارة التربية العراقية بأن الآف من الطلاب وأولياء أمورهم كانوا بانتظار الإعلان الرسمي عن نتائج الامتحانات خلال الساعات الجارية وهو ما حدث بالفعل مع نتيجة الصف السادس الابتدائي 2021 والتي شهدت إقبال كبير من جانب أولياء الأمور والطلاب فور الإعلان عنها من خلال موقع الوزارة على شبكة الإنترنت.

وقد جاءت طريقة استخراج نتائج السادس الابتدائي 2021 العراق الترم الأول لجميع المحافظات من خلال موقع الوزارة على هذا النحو التالي:

في البداية سجل دخولك إلى موقع الوزارة على شبكة الإنترنت.

ابدأ في اختيار خدمات الطلاب وأولياء الأمور ومن ثم أضغط على نتائج الامتحانات.

اختر نتيجة الصف السادس الابتدائي 2021 الترم الأول.

اكتب بيانات الطالب في الخانة المخصصة لذلك.

اضغط على عرض النتيجة.

رابط استخراج نتائج السادس الابتدائي 2021 العراق

يتساءل عدد كبير من الطلاب وأولياء أمورهم حول رابط الحصول على نتائج الطلاب في امتحانات الصف السادس الابتدائي بالعراق، وهذا بجانب معرفة رابط الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم وهو المختص بعملية نشر النتائج بعد اعتمادها من قبل وزير التربية العراقية الدكتور علي حميد في غضون الساعات الجارية.

ويمكن الآن لجميع الطلاب الوصول إلى رابط استخراج نتائج السادس الابتدائي 2021 العراق وهذا من خلال تسجيل الدخول إلى موقع وزارة التربية العراقية على شبكة الإنترنت ومن ثم تبدأ عملية البحث باستخدام بيانات الطالب الأساسية مثل رقم المقعد أو الرقم الامتحاني، وفي حالة فشل تلك العملية بسبب مشاكل تقنية في الموقع الرسمي للوزارة يجب إعادة الموقع في وقت لاحق

ظهور نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2021

قالت وزارة التربية العراقية بأنها تعلن دومًا عن نتائج الشهادات المختلفة من خلال مواقعها الرسمية لتعطي الطلاب وأولياء أمورهم الفرصة لمعرفة الدرجات ونسبة النجاح في أسرع وقت ممكن وبدون الحاجة للذهاب إلى المدارس أو المديريات التعليمية، وهذا في ظل الظروف الراهنة التي تشهد فرض إجراءات احترازية مشددة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبحسب البيانات الرسمية فإن نتائج السادس الابتدائي 2021 الدور قد ظهرت بالفعل من خلال موقع وزارة التربية العراقية على شبكة الإنترنت وهذا في الوقت الذي لا زالت فيه بعض النتائج للشهادات الأخرى مثل التعليم المتوسط لم تظهر بعد بسبب انتهاء الامتحانات في توقيت متأخر من الشهر الماضي.

موقع نتائج السادس الابتدائي 2021 العراق

قالت وزارة التربية العراقية على لسان الدكتور علي حميد وزير التربية العراقي في بيان رسمي لها خلال الساعات الأخيرة بأنها قد بدأت بالفعل في نشر نتائج أغلب المراحل التعليمية وذلك من خلال مواقعها الرسمية على شبكة الإنترنت في وقت مبكر من هذا اليوم، مؤكدة على كون الطلاب وأولياء أمورهم قد تمكنوا من الحصول على النتائج باستخدام البيانات الأساسية لكل طالب مثل اسمه الرباعي وكذلك رقم التسجيل والرقم الامتحاني.

ويذكر بأن الجهات الحكومية في وزارة التربية والتعليم قد ناشدت الطلاب وأولياء أمورهم بضرورة الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2021 من خلال المواقع الرسمية للوزارة فقط والابتعاد عن أي مواقع أخرى غير موثوقة المصدر، وهذا حتى يتمكن الطالب من الحصول على نتيجته بشكل صحيح وبدون أي أخطاء على الإطلاق في الساعات المقبلة.

أسماء أوائل نتائج السادس الابتدائي الدور الأول

مرت العملية التعليمية خلال العام الجاري بظروف صعبة وربما يقال عنها أنها استثنائية ولكن هذا الأمر لم يمنع الطلاب من تحقيق معدلات نجاح مرتفعة، ولذا فقد رأت وزارة التربية العراقية بأنها من الضروري تكريم كل الطلاب الذين تفوقوا خلال هذا العام وتمكنوا من تحقيق المراكز الأولى في نتائج السادس الابتدائي 2021 العراق وذلك عن طريق نشر أسمائهم في لوحة الشرف عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت في الوقت الذي يتوافد فيه الآف من الطلاب وأولياء أمورهم على الموقع لمعرفة النتيجة.

وكانت الساعات الأخيرة قد شهدت شكوى من قبل بعض الطلاب وأولياء أمورهم بشأن عدم قدرتهم للحصول على نتائج السادس الابتدائي 2021 الفصل الدراسي الثاني من مختلف محافظات الجمهورية، وذلك بسبب وجود مشاكل تقنية في الموقع نتيجة للإقبال المتزايد من قبل الطلاب والطالبات في مختلف المحافظات على الموقع من أجل الحصول على النتيجة في أسرع وقت ممكن.

موعد إعلان نتائج الصف السادس الابتدائي 2021

دشنت وزارة التربية والتعليم بالعراق بعض المواقع والروابط الإلكترونية لاستقبال الآف من الطلاب وأولياء أمورهم بشكل مستمر من خلال الحصول على نتائج الامتحانات الفصل الدراسي الثاني، وخاصة نتائج السادس الابتدائي 2021 العراق الدور الأول وهذا بجانب نتيجة الصف الثالث المتوسط وباقي النتائج بجميع صفوف النقل والشهادات المختلفة بدءًا من شهادة التعليم الابتدائي ومن ثم نتائج الثالث المتوسط 2021 الدور الأول والثاني.

وقالت الوزارة بأن الحصول على النتيجة سيكون بشكل إلكتروني عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت وهذا بجانب بعض المواقع الأخرى التي تحصلت على حقوق نشر النتيجة وسوف يتم السماح للطلاب وأولياء أمورهم بالإطلاع عليها وتنزيل كشوف الدرجات من خلال تلك المواقع بكل سهولة ويسر وبشكل مجاني في واحدة من الخدمات الإلكترونية المستحدثة التي تقدمها وزارة التربية العراقية على شبكة الإنترنت في محاولة لتطوير وتحسين أداء المنظومة التعليمية بالكامل في العراق خلال الفترة المقبلة.

موقع نتيجة الصف السادس الابتدائي

يتوقع خبراء التعليم بالعراق بأن تعلن الوزارة عن نتائج السادس الابتدائي 2021 الدور الأول بجميع المحافظات وذلك بعدما تنتهي اللجان المختصة من دورها في تجهيز النتائج ومراجعتها أكثر من مرة حتى تتأكد من كون كل طالب قد تحصل على حقه كاملًا خلال نتيجة الدور الأول بجميع محافظات العراق، وهو ما حدث بالفعل مع أغلب النتائج التي تم الإعلان عنها من قبل الوزارة في غضون الأيام الأخيرة.