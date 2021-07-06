أخبار اليمن : تحذير من مخاطر التدخين بعد التطعيم ضد “كورونا”

تحذير من مخاطر التدخين بعد التطعيم ضد “كورونا”
حذرت طبيبة روسية من مخاطر التدخين بعد التطعيم ضد فيروس كورونا.
وقالت طبيبة الأمراض الباطنية الروسية، ليودميلا لابا، في حديث أدلت به لوكالة "تاس" الروسية إن النتيجة المحتملة للتدخين هي تكوين جلطات دموية ونصحت المدخنين بتناول مضادات التخثر بعد التطعيم.
أما اختصاصي أمراض الرئة، أليكسي نيكيشينكوف، فقال إن التدخين قد يؤدي إلى المزيد من الإجهاد واحتداد آثار جانبية محتملة، بحسب ما نقلت عنه "روسيا اليوم".
يذكر أن موسكو شهدت أمس الاثنين تدشين حملة تكرار التطعيم ضد "كوفيد – 19" التي تطال من قد خضعوا للتطعيم منذ 6 أشهر وما يزيد عن ذلك.
وقد نشرت بلدية موسكو معلومات عن تكرار التطعيم على موقعها الرسمي، حيث ذكر مستوصفات ومراكز طبية يمكن أن يتلقى فيها كل من يريد ذلك أحد اللقاحات ضد فيروس كورونا، بما فيها "سبوتنيك – V" و"سبوتنيك – لايت" الذي يقضي بتلقي جرعة واحدة من اللقاح فقط. وكالات
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