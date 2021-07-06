أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يواسي آل الزهيري

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رئيس المؤتمر يواسي آل الزهيري

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن أمين أبو راس برقية عزاء ومواساة إلى القيادي المؤتمري أحمد محمد الزهيري، عضو اللجنة العامة عضو الهيئة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام، وأخيه، وكافة آل الزهيري، وذلك بوفاة والدتهم الفاضلة. رئيس المؤتمر يواسي آل الزهيريبعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن أمين أبو راس برقية عزاء ومواساة إلى القيادي المؤتمري أحمد محمد الزهيري، عضو اللجنة العامة عضو الهيئة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام، وأخيه، وكافة آل الزهيري، وذلك بوفاة والدتهم الفاضلة. وفي البرقية عبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه ونيابة عن قيادات وكوادر واعضاء وانصار المؤتمر الشعبي العام، عن خالص تعازيه ومواساته القلبية بهذا المصاب الجلل. سائلاً المولى - عزّ وجلّ- ان يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، ويلهم اهلها وذويها الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنا اليه راجعون"



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