الصفقة تمت.. تفاصيل رحلة راموس المقبلة

مشهد حزين لجماهير ريال مدريد الإسباني يقترب، حيث سيكشف قائد الفريق التاريخي سيرجيو راموس وجهته الجديدة، التي تحددت بالفعل، خلال ساعات.

وكان ريال مدريد قد أعلن في شهر يونيو الماضي رحيل راموس، بعد 16 عاما مع النادي الملكي.

وأكدت صحيفة "ماركا" الرياضية الإسبانية أن النجم المخضرم سيصل للعاصمة الفرنسية، الثلاثاء، لإجراء الفحص الطبي وتوقيع عقد جديد مع باريس سان جرمان.

وقالت الصحيفة إن اللاعب صاحب الـ35 عاما، قد يظهر بقميص باريس سان جرمان، الأربعاء، بعد إتمام الاتفاق تماما مع النادي الباريسي.

وأشارت "ماركا" إلى أن راموس سيوقع عقدا مدته عامان مع سان جرمان، لكنها لم تكشف عن راتبه الذي يتوقع أنه لن يقل عن 12 مليون يورو سنويا.

وكان ريال مدريد عرض على راموس تمديد عقده لعام واحد مع تخفيض راتبه بنسبة 10 بالمئة، رغم أن المدافع كان يريد عقدا لمدة عامين على الأقل.