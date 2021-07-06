عاجل.. إصابة شخص فى هجوم بسكين بألمانيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وسائل الإعلام الألمانية، فى خبر عاجل لها، إصابة شخص فى هجوم بسكين فى مطار دوسلدورف.



جدة - نرمين السيد - أعلنت وسائل الإعلام الألمانية، فى خبر عاجل لها، إصابة شخص فى هجوم بسكين فى مطار دوسلدورف. وبحسب الإعلام الألمانى، فأن الشرطة تطارد الشخص الذى نفذ الهجوم، دون ورود مزيد من التفاصيل.

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