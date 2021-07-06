بريطانيا تزف بشرى سارة للحاصلين على جرعتى لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - وكانت بيانات لجامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، ووكالة "بلومبرج" للأنباء، قد أظهرت اليوم الثلاثاء، أنه تم إعطاء 79.1 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا فى بريطانيا حتى الآن.

وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم فى بريطانيا بـ291 ألفا و403 جرعات فى اليوم الواحد، وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق البلاد شهرين لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين.

وبدأت حملة التطعيم ضد الوباء فى بريطانيا قبل نحو 28 أسبوعا.