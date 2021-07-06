الأمطار الغزيرة تقتل شخصين فى الصين وتتسبب بإجلاء 120 آخرين

جدة - نرمين السيد - قال المقر المركزى لمكافحة الكوارث والسلامة الكورية فى بيان أوردته وكالة أنباء "يونهاب"، إن الأمطار الغزيرة جرفت امرأة ستينية فى بلدة "هينهام" الجنوبية الغربية، وتم العثور على جثتها، كما لقت أخرى مصرعها فى إقليم جولا الجنوبى أيضا.
وتم إغلاق حوالى 12 طريقًا حرصا على السلامة العامة فى إقليم "جولا" الجنوبى و"بوسان" و"كوانغجو"، حيث من المحتمل أن تؤدى الأمطار الغزيرة إلى حدوث فيضانات وانهيارات أرضية.
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