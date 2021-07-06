اختتام الدورة العادية الـ55 للصندوق العربى للمعونة الفنية للدول الإفريقية

جدة - نرمين السيد - اختتمت الدورة العادية الـ55 لمجلس إدارة الصندوق العربى للمعونة الفنية للدول الإفريقية، اليوم الثلاثاء، عملها برئاسة أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية رئيس مجلس إدارة الصندوق، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وتم استعراض البنود المدرجة بجدول أعمال الدورة والتى تمثل نشاط الصندوق خلال العام 2020، والموقف المالى، والحساب الختامى للعام 2020، ومشروع موازنة الصندوق عن العام 2022.





وأكد مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة على أهمية الدور الذى يقوم به الصندوق كأداة فعالة للعمل العربى-الإفريقى، والذى يأتى داعمًا ومكملاً للأهداف الاستراتيجية العليا التى تسعى الجامعة ودولها الأعضاء إلى تحقيقها مع أشقائها فى إفريقيا، خصوصًا فى هذه المرحلة التى تشهد توسعًا فى العلاقات الإفريقية مع دول عديدة قد يكون من تداعياتها التأثير سلبًا على العلاقات العربية-الإفريقية وإضعاف التضامن الإفريقى مع القضايا والأولويات العربية.

وأوضح المصدر، أن الأمين العام عبّر خلال الاجتماع عن قلقه من التوقف المحتمل للصندوق عن القيام بالدور المنوط به وما قد يتبع ذلك من آثار سلبية على صورة التزام الجامعة بمسار التعاون العربى-الإفريقى، وذلك بسبب الصعوبات المالية التى تواجه الصندوق والمتمثلة فى عزوف الدول الأعضاء عن سداد مساهماتها فى موازنته، وطلب الأمين العام من أعضاء مجلس الإدارة حث دولهم على سرعة سداد مساهماتهم فى موازنة الصندوق.

وأشار المصدر إلى أنه بالرغم من هذه الصعوبات إلا أن الصندوق استطاع خلال العام 2020 تنفيذ 10 دورات تدريبية لصالح 522 متدرب إفريقى من 13 دولة إفريقية، بالإضافة إلى تقديم 93 منحة دراسية لطلبة أفارقة بالجامعات العربية من 23 دولة إفريقية، وهى أنشطة قد تكون معرضة للتوقف خلال المرحلة المقبلة فى حالة استمرار هذه الظروف المالية الصعبة.