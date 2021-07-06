عمالقة الإنترنت يهددون بالانسحاب من هونج كونج

جدة - نرمين السيد - وفى رسالة إلى مفوضة حماية البيانات فى هونج كونج، أدا تشونج لاى لينج، اليوم الثلاثاء، انتقد تحالف الإنترنت فى آسيا، التشريع المقترح الخاص باستقاء المعلومات الشخصية، معتبرًا أنه تشريع غامض جدا وغير مناسب، حسبما ورد على الموقع الإلكترونى الخاص بتحالف الانترنت.

يذكر أنه تم اقتراح قانون الخصوصية بعدما تم تداول المعلومات الشخصية الخاصة بأفراد الشرطة وبشخصيات عامة أخرى، تضمنت الأسماء والعناوين وصور للأفراد عبر الإنترنت، أثناء وقوع الاضطرابات الاجتماعية فى عامى 2019 و2020.

وكان نشر مثل هذه المعلومات الخاصة، بدون إذن، هو ما يعرف بـ "استقاء المعلومات الشخصية"، تهديدًا للأمن الشخصى والقومى فى المقاطعة.