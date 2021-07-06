نتائج السادس الابتدائي العراق الدور الأول 2021 ورابط ظهور النتائج وطريقة الاستعلام عنها

نتائج السادس الابتدائي العراق 2021، ساعات قليلة تفصلنا على ظهور نتائج الصف السادس الابتدائي في العراق للدور الأول، حيث أوضحت وزارة التربية العراقية من خلال متحدثها الدكتور على حميد مخلف، أنه بعد ساعات قليلة ستظهر نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2021، وأكدت الوزارة نزاهة التصحيح كانت قائمة على مصلحة الطالب وأن نسبة النجاح وصلت إلى 90%، وسوف يتم معرفة نتائج طلبة الصف السادس الابتدائي من خلال موقع الوزارة خلال ساعات قليلة.

رابط الدخول على موقع وزارة التربية العراقية

أصدرت وزارة التربية العراقية رابط رسمي، من خلاله يتمكن الطلبة والطالبات في العراق للاستعلام عن نتائجهم الخاصة نتائج سادس ابتدائي دور أول 2021 بمنتهى السهولة واليسر من خلال النقاط التالية:

أولا على الطلبة الدخول إلى الرابط الرسمي لوزارة التربية العراقية .

. اختيار زر نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2021 .

. كتابة البيانات المطلوبة بشكل صحيح حتى لا يتم رفض الطلب.

ستظهر النتائج والدرجات في جميع المواد التي تم الاختبار فيها.

الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي لعام 2021 في العراق

أوضحت الوزارة التعليمية العراقية، أنه في ظل أنتشار فيروس كورونا، وصعوبة الدوام الدراسي إنذاك، وبالرغم من ذلك فالنتائج مبشرة للخير وأن نسبة النجاح تعدت الـ 90% بين الطلبة في العام الحالي 2021، وأكدت الوزارة أنه من خلال الرابط الرسمي لها سوف يتم رفع نتائج السادس الابتدائي ولن يحتاج الطالب أو ولي الأمر للحاجة إلى استعلامها في المدرسة، قاصرة على الرابط الوزاري وذلك بسبب الوباء المنتشر.

نتائج الدور الأول للصف السادس الابتدائي العراقي 2021

ونحن هنا من خلال إعداد فريق الموقع سوف نتابع أول بأول النتائج وسوف نزف بشرة النجاح لأبنائنا في العراق، وأصدرت وزارة التربية العراقية بيانًا لها، أن النتائج قد ظهرت بالفعل في عدد من مدن ومحافظات العراق في الساعات الماضية، طالبين من الطلاب التي لم تظهر نتائجهم بعد بالتحلي بالصبر، وأنها سوف تظهر خلال الساعات المقبلة، وأنها مسئلة وقت لا أكثر حيث أنها في المراحل الأخيرة قبل الظهور حيث عملية التصحيح وعمليات رصد الدرجات.