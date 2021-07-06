السعودية تدشن مدينة صناعية جديدة بمكة

الرياض ـ د.ب.أ: بدأت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، إجراءات تسلم المدينة الصناعية الثانية بمكة المكرمة (غرب) المملكة الواقعة في حي “العكيشية” على مساحة 4ر45 مليون متر مربع. وقال مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي المتحدث الرسمي قصي العبدالكريم، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء السعودية ( واس)، إن المدينة الصناعية الثانية بمكة المكرمة “العكيشية” تعد إضافة جديدة لاستراتيجية “مدن” نحو تمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي. وأضاف أن المدينة الصناعية الجديدة جاءت لمواكبة الطلب المتنامي على الاستثمار الصناعي بمنطقة مكة المكرمة، حيث تعمل “مدن” على تهيئة البيئة المُثلى لجذب وتوطين الاستثمارات ذات القيمة المضافة إلى مدنها الصناعية، مع إتاحة الفرص لتنمية هذه الاستثمارات وتحقيق أكبر عائد مادي ممكن لشركائها. وأشارت إلى أن المدينة تتميز بموقعها المباشر وقربها من مدينة السيارات وحد الحرم المكي على مسافة 10 و20 كم إلى وسط المدينة، فيما تصل المسافة بينها وبين محطة قطار الحرمين 25 كم فقط، و88 كم إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، و70 كم إلى ميناء جدة الإسلامي.

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