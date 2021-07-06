«النقد الدولي» يحذر من «تباين دولي خطير» فـي التعافـي من كوفيدـ19

■ كنيسة روسيا تعنف رافضي اللقاح

■ نيوساوث ويلز الأسترالية تتوقع يومين حاسمين

■ أسكتلندا تتصدر بؤر التفشي فـي أوروبا

■ الوضع الوبائي «مقلق» فـي فرنسا

باريس ـ عواصم ـ «الوطن» ـ وكالات:

حذرت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي من “تباين خطير” بين الدول المتقدمة والنامية في سعيها للتعافي من جائحة كوفيدـ19.

وقالت إن نموا قويا في دول غنية مثل الولايات المتحدة هو”أنباء سارة”، لكن النمو في الدول النامية يعرقله بطء وتيرة التطعيم. وأضافت خلال منتدى باريس للسلام “هذا خطر على… النمو كما أنه خطر على الاستقرار والأمن العالميين”.

إلى ذلك عنفت الكنيسة الأرثوذوكسية الروسية الرافضين لتلقي لقاحات الوقاية من كوفيدـ19 ووصفتهم بأنهم خطاة سيتعين عليهم التكفير عن ذلك لباقي حياتهم. جاء ذلك مع تسجيل روسيا قفزة أخرى في عدد حالات الإصابة والوفاة بالمرض. وأعلنت روسيا الاثنين تسجيل 24353 إصابة جديدة بكوفيدـ19، بينها 6557 في العاصمة موسكو، مما رفع إجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة إلى خمسة ملايين و635294.

وفي استراليا قالت ولاية نيو ساوثويلز إن اليومين القادمين “حاسمان للغاية” في ما إذا كان يتعين تمديد العزل العام المفروض في مدينة سيدني، والمقر أن ينتهي في التاسع من يوليو ، في ظل زيادة حالات الإصابة بسلالة دلتا من فيروس كورونا.

ويخضع أكثر من خمسة ملايين من سكان سيدني لأوامر صارمة بالبقاء في منازلهم ضمن عزل عام لمدة أسبوعين، وتجاوز عدد الحالات في أحدث تفش للفيروس 300 حالة. وفي اسكتلندا أظهرت بيانات أن الدولة تسجل أعلى معدلات إصابة بكورونا في أوروبا، وذلك قبل نحو شهر من موعد حددته الحكومة لرفع معظم القيود المفروضة على المجتمع والاقتصاد.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن مدينتي دندي وإدنبره كانتا على رأس أحدث خريطة للمناطق الساخنة بمنظمة الصحة العالمية، في وقت تتفشى فيه السلالة المتحورة “دلتا”.

وفي باريس قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية جابريل اتال إن الوضع الوبائي في بلاده مقلق، في ظل تفشي سلالة دلتا من فيروس كورونا “بصورة سريعة للغاية”، بحسب ما ذكرته إذاعة فرانس انتر.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن اتال القول “ اندلاع موجة إصابات رابعة في نهاية يوليو الجاري أمر ممكن”، مضيفا “ الحكومة تبذل كل ما في وسعها لتجنب فرض قيود جديدة”.

وأضاف” يجب أن يحصل المواطنون على التطعيم، وإلزام العاملين في القطاع الصحي بالحصول على اللقاح “ أمر يمكن فرضه بصورة كبيرة”.