أخبار اليمن : البرلمان يقرّ إنشاء صندوق دعم وتنمية لمحافظة الحديدة

البرلمان يقرّ إنشاء صندوق دعم وتنمية لمحافظة الحديدةصوّت مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي على مشروع قانون إنشاء صندوق دعم وتنمية محافظة الحديدة والمناطق المجاورة لها على الساحل الغربي، مادة مادة.

وجاء التصويت على المشروع في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجان الشؤون المالية، السلطة المحلية، الخدمات.

وأقر المجلس مشروع القانون بصورته النهائية بعد استيعاب التصويبات والملاحظات التي طرحت من قبل عدد من أعضاء المجلس، بحضور الجانب الحكومي ممثلاً بوزيري الكهرباء والطاقة أحمد محمد العليى والخدمة المدنية والتأمينات سليم محمد المغلس ووكيل وزارة الإدارة المحلية عبدالسلام أحمد الضلعي.

واحتوى مشروع القانون على 26 مادة موزعة على خمس أبواب تضمن الباب الأول التسمية والتعاريف، فيما تضمن الباب الثاني أهداف ونشاط الصندوق في دعم قطاعات الكهرباء والصحة والمياه بمحافظة الحديدة.

في حين تضمن البابان الثالث والرابع موارد الصندوق وإدارته ومجلس إدارة الصندوق واختصاصات الجهاز التنفيذي، كما تضمن الباب الخامس والأخير أحكام عامة.

وكان مجلس النواب قد استهل الجلسة باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل أعماله يوم غدٍ الأربعاء بمشيئة الله تعالى.

حضر الجلسة مدير التسويات بالهيئة العامة للتأمينات خالد حسين الرصين وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة.

(سبأ)