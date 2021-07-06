قائد قوات تيجراى: الحكومة الإثيوبية لا تستطيع الفوز فى الحرب

جدة - نرمين السيد - وأضاف أن الحرب ستستمر إذا لم يقبل الرئيس الإثيوبى الهزيمة، مشيرا إلى أن هناك 8 آلاف أسير من القوات الإثيوبية، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية.
يأتى ذلك بعدما استردت الجبهة مساحات واسعة فى الإقليم على رأسها العاصمة ميكلى من الجيش الإثيوبى والقوات الموالية له، فى تطور مفاجئ وسريع للأحداث خلال الأسبوعين الماضيين.
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