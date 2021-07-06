تحميل نموذج تجديد إقامة الكويت و الأوراق المطلوبة لتجديد الإقامة

تحميل نموذج تجديد إقامة الكويت هو أمر يهتم بمعرفته المقيمين في دولة الكويت قبل أن ينتهي وقت الإقامة الخاص به، ومن المعروف أن تجديد الإقامة قبل انتهائها هو أمر ضروري حتي لا يتعرض المقيم إلي المسائلة القانونية أو الترحيل إلي موطنه الأصلي، حيث يقوم المغترب بإثبات اغترابه عن بلدة الأصلي واثبات وجودة في دولة أخري كدولة الكويت علي سبيل المثال، وعملية تجديد الإقامة تعد كجواز السفر الذي يستطيع المقيم من خلاله التجول داخل الدولة التي يوجد بها، أو اللجوء إلي أي مؤسسة خدمية دون امتلاك الإقامة.

تحميل نموذج تجديد إقامة الكويت

من المعروف أن الإدارة العامة للإقامة هي التي تعمل علي لإصدار التأشيرات ومنح الإقامة للأجانب الراغبين في الإقامة في دولة الكويت، وقد تم الإشارة في خلال الفترة القليلة السابقة من احدي المسؤولين الكويتين إلي أن المقيمين الذين تتجاوز أعمارهم الستون عاماً لن يسمح لهم قريباً من تجديد تصاريح الإقامة والعمل، و أن عليهم مغادرة البلاد بمجرد انتهاء صلاحية تصاريحهم الحالية، وسوف يتم تطبيق هذه اللائحة الجديدة علي حاملي تصاريح العمل وليس المعالين، أما عن طريقة تحميل النموذج فهي بسيطة وسهلة كل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلي الصفحة الخاصية بطلب تحميل نموذج تجديد الإقامة.

يجب حفظ نموذج التجديد علي الجهاز الخاص بك بصيغة الورد.

علي المقيم تحديد نوع الطلب “طلب الإقامة”.

يجب كتابة جميع البيانات الخاصة بك والتأكد من كتابتها بشكل صحيح.

كتابة بيانات العائل أو صاحب العميل.

يجب علي المقيم تقديم إقرار بصحة المعلومات التي تم كتابتها ، بتوقع المقيم علي هذه البيانات.

يتم اعتماد تلك المعلومات عن طريق استخدام ختم العائل أو مكان العمل.

رفع نموذج الطلب مع المستندات و الأوراق المطلوبة حتي يتم مراجعة الطلب.

سوف يتم تجديد الإقامة بشكل إلكتروني حال التأكد من صحة المعلومات.

الأوراق المطلوبة لتجديد الإقامة

بعد التعرف علي تحميل نموذج تجديد إقامة الكويت 2021 يمكنننا التعرف علي الأوراق المطلوبة وهي كالتالي:

نموذج طلب الإقامة وتوقيعه من قبل الكفيل.

يجب ارفاق 2 صورة شخصية بخلفية زرقاء اللون، مقاس 4*6.

صورة من البطاقة المدنية للكفيل.

جواز السفر الأصلي للمقيم.

يجب تقديم شهادة دراسية لمن تزيد أعمارهم عن 20 عاماً، علي أن تكون تلك الشهادة جديدة وموثقة.

تقديم شهادة خاصة بالضمان الصحي.

خطوات تجديد إقامة التحاق بعائل في الكويت