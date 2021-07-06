نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل ssoidp.gov.ps رابط فحص وزارة الاشغال في قطاع غزة لتسجيل أصحاب المنازل المتضررة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسجيل دخول ssoidp.gov.ps رابط فحص وزارة الاشغال في قطاع غزة لفحص وتسجيل المنازل المتضررة من جراء القصف الأخير الذي تم على قطاع غزة، ويتم ذلك من أجل حصر أعداد المساكن التي يكون على السلطات المسؤولة إعادة الإعمار وحصر الخسائر الموجودة في القطاع، ونقوم بعرض كيفية التسجيل ورابط نظام الدخول الموحد إلى جميع سكان القطاع للتسجيل الإلكتروني الجديد في أفضل واحدث طرق التسجيل البديل عن السجلات الورقية.

إعادة إعمار غزة

ويعاني سكان القطاع من تدهور في العديد من الخدمات الأساسية نظرا للتدمير التام لأغلب البنية التحتية فيه، وعانت الآلاف من الاسر من تدمير المنازل الخاصة بهم بشكل تام أثناء فترة القصف في مايو الماضي، وبعد توقف القصف على القطاع بالوساطة المصرية بدا البحث عن كيفية إعادة الإعمار، وقامت جمهورية مصر العربية بالتكفل بإعادة الإعمار في القطاع من خلال مباشرة صرف الأموال ودخول الشركات العاملة المصرية لإعادة الإعمار وبناء المساكن والبنية التحتية الخاصة به من جديد، وعند بداية الإعمار يكون لزاما حصر المنازل المدمرة أولا، وفي بيان مقتضب قامت وزارة الاشغال في غزة بالإعلان عن ضرورة أن يقوم سكان القطاع، أصحاب البيوت المهدمة والمتضررة من القصف بالتسجيل في بوابة الدخول الموحدة.

بوابة نظام الدخول الموحد

تتيح وزارة الاشغال في القطاع رابط رقمي للتسجيل الإلكتروني فيها، حيث أنهت على النظام الورقي في السجلات للتسجيل حيث يكون التعامل الرقمي أكثر امانا وأكثر دقة، وهو أحد الأنظمة المركزية بمشروع الحكومة المركزية، حيث يتيح إنشاء حسابات وإدارة تلك الحسابات وذلك لتسجيل المواطنين وأيضا الموظفين، وكذلك تسجيل الشركات والجمعيات، ويكون على الجميع الاستفادة من تلك الخدمات الإلكترونية باستخدام المعرف الإلكتروني الموحد.

تعليمات الحصول على الخدمة

قامت الوزارة بوضع عدد من التعليمات التي يتم قراءتها قبل التسجيل منها:

يتم اختيار نوع الحساب بحيث يكون صاحب الحساب هو المسؤول المباشر والرسمي عنه.

يقوم بالرد على الأسئلة الدقيقة بكافة التفصيلات.

يتم إدخال البريد الإلكتروني بشكل صحيح للتحقق من شخصية المسجلين.

يقوم بكتبة رقم الهاتف صحيحا.

دخول ssoidp.gov.ps رابط فحص وزارة الاشغال

قامت وزارة الاشغال بالإعلان عن ضرورة التسجيل في رابط البوابة الموحدة، على أن يكون الرابط يحتوي على الأسماء التي سيتم زيارتها من قبل الوزارة (المسجلين على رابط الوزارة السابق: