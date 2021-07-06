الأردن: النطق بالحكم فى قضية الفتنة الأسبوع المقبل

جدة - نرمين السيد - حددت المحكمة العسكرية فى الأردن يوم الاثنين المقبل، موعدًا للنطق بالحكم فى "قضية الفتنة"، والتى يحاكم فيها رئيس الديوان الملكى الأسبق، باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد.





ووفقًا لوسائل إعلام أردنية، قال علاء الخصاونة، محامى الدفاع عن الشريف حسن، إن المحكمة حددت الإثنين المقبل للنطق بالحكم. وطالب الخصاونة، إلى جانب محمد عفيف محامى الدفاع عن عوض الله، ببراءة المتهمين من تهمة التحريض على نظام الحكم السياسى فى البلاد، والقيام بأعمال من شانها زعزعة أمن واستقرار المملكة، وذلك قبل رفع جلسة الثلاثاء، حيث قدم المحامان المرافعة الخطية. وقال الخصاونة، إن هيئة الدفاع ستتوجه إلى محكمة التمييز فى حال صدور أحكام مشددة.

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