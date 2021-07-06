الجزائر: الإفراج عن 13 معتقلاً رئاسيًا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لصحيفة "الخبر" الجزائرية، قالت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، إن تلك الخطوة طالت معتقلين من أربع ولايات هى "قسنطينة، وبسكرة، ومستغانم، والجزائر العاصمة".

وبحسب الصحيفة الجزائرية، كشفت مصادر حقوقية عن أسماء المفرج، وهم: "أحمد بطرونى، حكيم بوعيشى، توفيق ملاعب، قرنيطً أمين، حداد سعيد، أحمد الجزائرى، منخل محمد الأمين، ميلود بن روانى مواوقة عقبة، لخليفة إبراهيم، بوالتوت عاطف، لمين درويش وحدادوا محمد اورمضان".

وكانت وزارة العدل الجزائرية كشفت فى بيانها، عن أن هذا الإجراء "سيشمل 18 محبوسًا فى مرحلة أولى والعملية مستمرة".